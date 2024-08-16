16 августа ожидаются следующие события – Челябинск

16.08.2024, пятница
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09:00 Челябинск – XI Форум молодых библиотекарей России (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Познавательный час «Иван Иваныч Самовар» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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12:00 Челябинск – День поделок «Чудо своими руками» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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12:00 – 16:00 Челябинск – Познавательная программа «Всем на свете нужен дом» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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14:00 Челябинск – 17-й турнир по гандболу памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова (СК «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная Яблочному Спасу (сквер «Семейный», ул. Энергетиков, 21б)
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18:00 Челябинск – Открытый показ спектакля «По какой дороге до Луны?» (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)
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19:30 Челябинск – Уличное кино: демонстрация лучших короткометражек молодых режиссеров (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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