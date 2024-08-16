Восемь детей погибли и почти триста пострадали в ДТП на южноуральских трассах

В Челябинской области с начала года в автомобильных авариях погибли восемь детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, за 7 месяцев текущего года на территории Южного Урала зарегистрировано 263 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В результате аварий 8 детей погибли и 278 получили травмы. В 67 происшествиях несовершеннолетние пострадали по своей неосторожности.

Сегодня, 16 августа, в регионе стартовал второй этап профилактической акции «Внимание-дети!». Мероприятие будет проходит до 13 сентября.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции примут участие в приемке образовательных организаций к новому учебному году, проверят соответствие требованиям стандартов и норм состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, проведут уроки дорожной безопасности, родительские собрания, посвященные началу учебного года, уделив особое внимание вопросам обеспечения безопасности детей.

В «День знаний» маршруты патрулирования нарядов дорожно-патрульной службы будут приближены к местам массового пребывания детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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