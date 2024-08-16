Новый ЖК на юге Челябинска превращается в свалку: мусор не вывозят неделями (ФОТО)

Обитатели нового жилого комплекса на юге Челябинска жалуются на то, что территория превращается в большую свалку, а добиться вывоза мусора они не могут ни от ЦКС, обслуживающего ЖК, ни от управляющей компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый дом в ЖК «Никс Лайн на Блюхера» заселили в конце 2022 года. К октябрю 2023 сдали уже четыре десятиэтажки. За последней из них, получившей номер 123ж, разместили мусорные баки. А уже в декабре появились первые жалобы на проблемы с вывозом отходов.

«Решите пожалуйста что-то с мусором: по всей территории куча мусора разлетелась. Так же горы у баков, машина приезжала вчера, забрала мусор в баках, а возле них горы оставила», – просили жильцы управляющую компанию 31 марта.

Им ответили: «По сведениям от ООО ЦКС несколько дней не производился вывоз ТКО по причинам невозможности проезда мусоровоза из за припаркованных автомобилей.

По вопросу обеспечения доступа мусоровоза на въезде – принято решение установить ограничители парковки.

Ограничители у контейнеров ТКО устанавливаться не будут, так как парковка у контейнерных площадок запрещена в силу закона». И предложили разбираться с теми, кто паркуется неправильно, самостоятельно.

С парковками в ЖК, действительно, проблема. Их не хватало уже тогда, кода сдали всего 4 дома. Сейчас заселены еще несколько домов, рядом с которыми парковки вообще не предусмотрены. Так что машину паркуют и на газонах, и на тротуарах, и на детских площадках, что уже говорить о дороге возле мусорных баков.

Между тем, проблема с мусором продолжала разрастаться: во время июльской жары обитатели дома №123ж, под окнами которого размещены баки, стали жаловаться на сильный запах разложения, идущий от площадки.

Это фото сделано 21 июля 2024 года

В августе стало еще хуже: мусор вокруг баков никто не убирает неделями. Жильцы буквально завалили управляющую компанию жалобами. Первый ответ получили только 6 августа: «По вывозу картона – заявка сделана в ЦКС. На вывоз подобного мусора региональный оператор реагирует в течение 7 рабочих дней». Прошла неделя, мусор не убрали.

«ЦКС должны были прислать машину с хапугой. Хотя мы многократно оставляли заявку на специфику мусора. У него только крюк, который поднимает баки. Обещают завтра направить машину, которая заберет этот мусор, – сообщили в УК 13 августа. – С самого утра будем на связи с диспетчером ЦКС».

Но и на следующий день машина не пришла. «Что по итогу с кучей-то? Вчера вроде говорили: сегодня в 14:00 приедет. Опять, получается, не смог проехать… Это больше уже похоже на какой-то план, чтобы тут была помойка, а не машины виноваты припаркованные. Вчера вы писали в чате, а сегодня тишина… Значит, мог проехать – не было помехи у него? Я, конечно, все понимаю: машина большая. Но как они раньше проезжали? Машины так же стояли почти всегда, и все было нормально. А сейчас получается: нужно ему взлетную полосу освободить, чтобы он проехал. Это больше похоже уже на предлог сюда вообще не ездить – и нашли причину», предположили жильцы.

В УК подтвердили: мусоровоз не приехал. И заявили, что договорились со сторонней организацией, чтобы вывезти разрастающуюся кучу мусора.

Однако 15 августа информация изменилась:

«Это что за «завтраки», если мусоровоз проехать не может, как тогда в случае пожара проедет пожарная машина??? Почему изначально тогда не делали проезжую часть шире? Наши окна выходят на парковку, и невозможно открыть окно из-за запаха мусора. Почему своими силами не решаете проблему?», – возмутились жители. И поинтересовались: «А где сторонняя организация?»

Ответа на этот вопрос пока не последовало.

На 11:56 (по местному времени) 16 августа площадка для сбора мусора у дома №123ж по улице Блюхера выглядит так:

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube