18-летний челябинец лишился жилья, пока был в детдоме

Пока сирота был в детском доме, сосед по коммуналке захватил его комнату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе благотворительного фонда «Искра Надежды», житель Челябинска, выйдя из детского дома, оказался, по сути, на улице: попасть в принадлежащую ему комнату в коммунальной квартире он не может до сих пор.

Об этом 18-летний Герман Геппа рассказал, обратившись за помощью к общественникам.

Когда молодому человеку было 16 лет, воспитывавшая его в одиночку мать скончалась. Подростка отправили в детский дом. Но в наследство ему досталась комната в коммунальной квартире, где они жили.

«После того, как я выпустился из детского дома, у меня был один выход – вернуться в свою комнату. Ведь у меня кроме этих квадратных метров ничего больше нет. Но сделать этого я не могу уже много месяцев. Сосед по «коммуналке» сменил замки и не пускает меня домой. Я вынужден скитаться по друзьям и знакомым. Каждый раз охватывает страх, что настанет время – и просто придется ночевать на улице», – признается челябинец.

Молодой человек вспоминает свое детство. Рассказывает, что для него и матери жизнь в той квартире была «не сахар». Сосед злоупотреблял алкоголем, приводил в гости сомнительных друзей, устраивал драки, ломал мебель. Теперь дебошир заблокировал молодому человеку доступ в собственное жилье.

Сейчас волонтеры помогают парню найти работу и поселиться во временной квартире. Параллельно юристы разбираются с нарушением прав молодого человека. «Просим содействия правоохранительных органов в предоставлении доступа Герману в собственную комнату», – рассказали общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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