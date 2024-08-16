Бывший главный дорожник Челябинска снова не смог выйти из СИЗО

Пока сирота был в детском доме, сосед по коммуналке захватил его комнату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 16 августа, отказал бывшему председателю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову в изменении мера пресечения.

Напомним, чиновника задержали в начале декабря 2022 года. По версии следствия, в 2020 году он обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены контракта на выполнение работ по озеленению в рамках благоустройства центральной части Челябинска.

Впоследствии Кучитаров не только подписал с коммерческой фирмой контракт по завышенной стоимости на сумму не менее 32 миллионов рублей, но еще и согласовал оплату невыполненных работ на сумму не менее 8 миллионов рублей, лично подписав акты выполненных работ.

С декабря прошлого года теперь уже бывший чиновник находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

В начале августа суд в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей – до 21 ноября. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую.

Однако областной суд в удовлетворении апелляции отказал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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