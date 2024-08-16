Жительница Южноуральска попалась на удочку аферистов, предложивших помощь в замене электросчетчика

Полицейские Челябинской области предупреждают о новой схеме обмана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Южноуральска обратилась 62-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей на телефон позвонили неизвестные и сообщили, что производят замену электросчетчиков. Для нее это было актуально, и она согласилась на замену.

Тогда собеседник сообщил, что нужен код на счетчике, у него есть программа на телефоне, и он сам может посмотреть его, только нужно назвать код из смс-сообщения. Женщина последовала указаниям собеседника.

Через некоторое время раздался еще один звонок. На сей раз звонивший представился сотрудником портала государственных услуг и сообщил, что личный кабинет уралочки взломали и пытаются оформить кредит. Чтобы у мошенников это не получилось, сообщим собеседник, нужно оформить кредитную карту и перевести все денежные средства на «безопасный счет». Женщина выполнила все указания. Позже она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции вновь призывают жителей Южного Урала не верить полученным по телефону сведениям об оформленных без их ведома кредитах и отказываться от услуг по сохранению сбережений на «безопасных счетах». В случае получения от незнакомцев, кем бы они ни представились, сообщений о необходимости продиктовать полученный в СМС код или информацию о любых финансовых операциях следует немедленно прекратить разговор, а при возникновении сомнений самостоятельно позвонить в банк.

Челябинск, Виктор Елисеев

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