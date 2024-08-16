В Челябинске закроют движение трамваев из центра на ЧТЗ и в Ленинский район

Ремонт трамвайных путей внесет изменения в работу общественного транспорта Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 18 августа начинается ремонт трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского. Завершить работы на важном транспортном узле планируется 28 сентября.

На время работ, с 23 часов 18 августа до 23 часов 28 сентября, будет прекращено движение трамваев:

по улице Горького – от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина – от улицы Горького до улицы Танкистов;

по улице Рождественского – от проспекта Ленина до улицы Гагарина.

На этот же период будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина на пересечении с улицей Рождественского.

Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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