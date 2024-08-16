Исторический музей Южного Урала меняет график работы

Государственный исторический музей Южного Урала переходит на новое расписание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея, с 19 августа понедельник официально станет в учреждении выходным днем.

Также изменится время работы: двери музея будут открыты со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, время работы касс – с 10:00 до 19:15.

«Новый режим работы – на час дольше, чем сейчас, призван помочь жителям и гостям Челябинска в полной мере и без спешки ознакомиться с выставками и постоянными экспозициями исторического музея», – рассказала директор Полина Глинских.

Понедельник же планируется посвящать обслуживанию экспозиций хранителями, комплексной уборке помещений и, если понадобится, текущему ремонту.

Государственный исторический музей Южного Урала – крупнейший в Челябинской области. Он включает в себя масштабную постоянную экспозицию, детский музей, два зала временных выставок, сад камней, уникальную смотровую площадку на крыше и особняк 19 века.

Челябинск, Виктор Елисеев

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