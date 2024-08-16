Симфонический оркестр Челябинской области возглавил выпускник Санкт-Петербургской консерватории

Новым руководителем Государственного симфонического оркестра Челябинской области стал Алексей Рубин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, 37-летний Алексей Рубин уже стоял за дирижерским пультом симфонического оркестра Южного Урала: в июле нынешнего года челябинские музыканты под его управлением сорвали аплодисменты зрителей 67 фестиваля искусств «На Родине П.И. Чайковского» в Воткинске (Удмуртия).

Алексей Рубин родился в 1987 году в Ленинграде. Учился в Хоровом училище имени М. И. Глинки, затем в Санкт-Петербургской консерватории, которую окончил по двум специальностям – «хоровое дирижирование» (2010, класс профессора Валентина Нестерова) и «оперно-симфоническое дирижирование» (2015, класс профессора Юрия Симонова). Принимал участие в мастер-классах Юрия Симонова, Риккардо Мути, Василия Синайского, Юрия Темирканова, Виктора Ямпольского, Бруно Вайля.

Лауреат III Всероссийского открытого конкурса молодых дирижеров симфонических оркестров имени И. А. Мусина в Костроме (2013) и II Всероссийского музыкального конкурса в Москве (2015). Вел спектакли «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Евгений Онегин» и «Иоланта» Чайковского в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.

С 2015 года – ассистент дирижера Академического симфонического оркестра Московской филармонии, с которым регулярно выступает в Концертном зале имени П.И. Чайковского и Концертном зале имени С. В. Рахманинова («Филармония-2»). С 2018 года работает с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. В марте 2019 года дирижировал этим коллективом на фестивале Дениса Мацуева в Перми. С сентября 2022 года – дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Регулярно выступает с Ростовским академическим симфоническим оркестром, уральским молодежным симфоническим оркестром, Молодежным симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, Симфоническим оркестром Сургутской филармонии, Красноярским академическим симфоническим оркестром, Филармоническим оркестром города Яссы (Румыния), дирижирует спектаклями в Саратовском академическом театре оперы и балета.

Сотрудничал с Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан, Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром, Ульяновским оркестром «Губернаторский» и Дальневосточным академическим симфоническим. В октябре 2022 года выступил на открытии сезона с симфоническим оркестром Липецкой филармонии.

Концертирует с известными российскими солистами – Борисом Березовским, Денисом Мацуевым, Сергеем Тарасовым, Андреем Гугниным, Вячеславом Грязновым, Айленом Притчиным, Сергеем Антоновым, Александром Раммом, Софьей Кипрской. Ассистировал Валерию Гергиеву, Владимиру Спивакову и Михаилу Юровскому. С 2017 года принимает участие в Молодежном фестивале искусств «Зеленый шум» в Сургуте.

Выступал с молодыми музыкантами – лауреатами международного конкурса Grand Piano Competition и международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Совместно с Екатериной Мечетиной и Дмитрием Антиповым (артист балета, хореограф, художественный руководитель хореографической мастерской Rudi Dance Lab) осуществил постановку одноактных балетов на музыку Равеля и Рахманинова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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