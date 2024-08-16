В Ленинском районе Челябинска продлили ограничение движения на оживленном перекрестке

Ограничения движения на перекрестке улиц Гагарина и Руставели в Челябинске на три недели.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Ленинском районе на улице Гагарина продолжается масштабная реконструкция теплотрассы.
В целях обеспечения безопасности производства работ продолжают действовать ограничения:
до 22 часов 25 августа закрыто движение по улице Руставели;
до 22 часов 5 сентября ограничено движение по двум полосам из трех по улице Гагарина в районе домов №17 и №19.
Кроме того, до 22:00 5 сентября прекращено движение троллейбусов во всех направлениях:
по улице Гагарина от Копейского шоссе до улицы Новроссийской;
по улице Новороссийской от улицы Гагарина до улицы 5-й Электровозной.
Напомним, ограничения были введены 8 августа и должны были продлиться неделю – до вечера 15 августа.
Челябинск, Виктор Елисеев
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