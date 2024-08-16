Хозяин магазина из Карталов ответит в суде за падение продавщицы с пятиметровой высоты

Южноуральский бизнесмен предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, отдел силового ведомства по городу Карталы завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя.

По данным следствия, днем 7 февраля 2024 года продавец и двое грузчиков, не прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, загрузили на складе магазина в Карталах товар на подъемник для его отгрузки покупателям и сами встали на платформу. Во время спуска на высоте более 5,5 метров трос оборвался. В результате женщина-продавец получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Следователи уверены, что ЧП стало следствием ненадлежащего исполнения возложенных на хозяина магазина обязанностей по соблюдению требований охраны труда.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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