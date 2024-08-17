17 – 19 августа ожидаются следующие события – Челябинск

17.08.2024, суббота
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – «Пикник для СВОих» с участниками СВО и их семьями (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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12:00 Челябинск – Городская выставка плодов и цветов (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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13:00 Челябинск – Развлекательно-научная сказка «Крио шоу» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 2-й этаж, фуд-корт)
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14:00 Челябинск – 17-й турнир по гандболу памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова (СК «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Вечер караоке «Нам бы в детство заглянуть!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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18:00 Челябинск – Творческий вечер Саши Кудос в рамках выставки «Челябинск Человечный» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
18.08.2024, воскресенье
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11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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12:00 Челябинск – Квест «Государственные символы на фоне истории» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)
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13:00 Челябинск – Танцевальная программа «Танцуют дети!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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13:00 Челябинск – Игра «Комикс-квиз» для фанатов графических романов и манги (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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14:00 Челябинск – 17-й турнир по гандболу памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова (СК «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
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14:00 Челябинск – Мультвикторина «Красная шапочка и шляпа Незнайки» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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15:00 Челябинск – Чемпионат Челябинской области по скейтбордингу в дисциплине «парк» (парк им. О. И. Тищенко «Металлург», ул. 60-летия Октября, 11)
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15:00 Челябинск – Игра «Мафия» по творчеству Ф.М. Достоевского (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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16:00 Челябинск – Фестиваль «Яблочный спас» («Семейный сквер», Ленинский район, близ Одигитриевского монастыря)
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17:00 Челябинск – Цикл фильмов о культуре и истории Южного Урала URAL SCIENCE «Моя малая родина» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
19.08.2024, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Игровая программа «Чебурашка ищет друзей» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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11:00 Челябинск – Игровая программа «Яблочные посиделки» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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11:00 Челябинск – Посиделки «Яблочный спас добро припас!» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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11:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная ХХХ (юбилейной) областной универсальной агропромышленной выставка-ярмарка «АГРО-2024» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Тематический час «Август праздник нам припас – трижды празднуем мы Спас» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Интерактивная фотозона «Читатель в кадре» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «С именем Пушкина. Горсад» (встреча на крыльце центрального входа театра драмы, пл. Революции, 6)
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