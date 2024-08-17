В одном из жилых домов Миньяра дважды обвалился потолок, коммунальщики не реагируют

В одном из жилых домов Миньяра обвалился потолок – уже во второй раз. Жильцы еще в июле обращались в управляющую компанию, но реакции не последовало.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», историю, которая тянется уже 3 месяца, рассказали в соцсетях, сопроводив фото и видео.

«С мая в ЖКХ звонили и ходили, говорили, что шифер на крыше сдвинулся, там была дыра. Шли дожди, – рассказала обитательница многострадальной квартиры в паблике «Подслушано Миньяр». – 25 июля им звонила, сказала, что неделя будет дождливая. Они приехали 26 июля. Хотели залезть на чердак и оттуда поправить шифер. Но им сказали, что они туда залезут и сразу у нас окажутся. Они посмотрели, сказали, что в понедельник приедут с техникой. Но в понедельник не приехали. А с понедельника на вторник упал потолочка». В приложенном к этому посту видео вода бежит через образовавшуюся в потолке дыру сплошным потоком.

Прошло 3 недели, коммунальщики так и не объявились. «Сегодня половина потолка обвалилось, дома были дети. Слава богу, на них не упало. Так ещё в этой комнате я сплю, хорошо, что не ночью упало», – сообщила горожанка. Ей посоветовали обратиться в прокуратуру.

Миньяр, Павел Зварзин

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