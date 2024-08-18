На трассе М5 из-за лопнувшего колеса погибли четыре человека

Четыре человека погибли в аварии на трассе М5 «Урал», произошедшей сегодня днем в Чебаркульском районе Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГАИ, в 15:27 по местному времени у грузового автомобиля Scania с полуприцепом разорвало колесо.
Грузовик налетел на металлический барьер, ограждающий трассу, и от удара вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями ВАЗ, Ford Focus и грузовым Dongfeng. После этого виновник ДТП в съехал в левый кювет и загорелся. Водитель Scania и его пассажир госпитализированы с различными травмами.
Водитель и три пассажира ВАЗа, в том числе девочка 10 лет, скончались на месте происшествия.
Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
Челябинск, Софья Артемьева
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