Многострадальный дом на улице Энергетиков в Челябинске затопило кипятком

Подвал многострадального дома №8 на улице Энергетиков в Челябинске затопило кипятком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы в доме начались еще прошлым летом: из-за забитых ливневок двор во время дождей заливает, и вода уходит в подвал. За года он так и не просох, а ливни этого года довели ситуацию до критической. Например, в начале июля обитатели дома могли выходить на улицу только в резиновых сапогах, а во дворе и квартирах появился резкий запах болота. В МУП ПОВВ тогда подтвердили информацию о забитых ливневках, но сроки устранения проблемы озвучивать не стали.

И вот новая напасть: за домом прорвало теплоцентраль, и кипяток хлынул в подвал, где и так скапливаются канализационные стоки. В МУП ЧКТС заявили, что прорванные сети – бесхозные, в ночь на воскресенье течь устранили, осталось только устранить последствия в подвале.

Поскольку синоптики вновь обещают осадки на всю неделю, очевидно, что затопленный подвал будет сохнуть долго.

Челябинск, Софья Артемьева

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