Челябинская область стала лидером УрФО по производству продукции животноводства в 1 полугодии 2024 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной контрольно-счетной палате, за первые шесть месяцев текущего года скота и птицы на убой (в живом весе) произведено 180,8 тыс тонн. Это самый высокий показатель в федеральном округе. На втором месте Свердловская область – 118 тыс тонн, на третьем – Тюменская – 100,1 тыс тонн.

Южный Урал лидирует и по производству яиц: 834,2 млн штук, что на 4,3%больше, чем за аналогичный прошлогодний период. На втором и третьем местах оказались так же Свердловская и Тюменская области.

Челябинск, Софья Артемьева

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