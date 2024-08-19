В заказнике в Челябинской области заметили волков

Южноуральцев предупредили об обнаруженных недалеко от Златоуста волках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, в Аршинском заказнике (Кусинский район) в объектив фотоловушки попал волк.

«На видео попал молодой серый хищник – волк, передвигающийся по заказнику. Отметим, что волки довольно опасные животные, поэтому рекомендуем соблюдать соответствующие меры предосторожности и защиты», – заявили представители ведомства.

Визуально волка легко спутать с крупной собакой и наоборот, поэтому меры предосторожности, которые следует соблюдать при встрече с этими животными, идентичны, напомнили чиновники. Дети дошкольного и младшего школьного возраста не должны оставаться на улице без присмотра родителей, особенно это касается сельской местности. Необходимо обращать внимание на крупных собак, находящихся без хозяина, а также на стаи собак, встречающиеся на пути.

«В случае встречи с волками ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Нужно стараться обойти зверей стороной или пройти мимо, присоединившись по возможности к другим людям», – рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

При условии агрессивного поведения животных (оскале, рычании, прижимании ушей), а также приближении таких животных, южноуральцам рекомендуют укрыться в безопасном месте – автомобиле, подъезде, дворе и позвонить в службу спасения по телефону 112. Номер горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: +7 919 335 91 59. Категорически нельзя убегать – это с высокой вероятностью спровоцирует нападение.

«Если укрыться невозможно и нападение произошло, нужно громко кричать и звать на помощь, отбиваться любыми подручными средствами», – советуют чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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