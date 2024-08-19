Два в одном: над Россией взойдет огромная голубая Луна

Грядущей ночью жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление – совпадение суперлуния и голубой Луны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полнолуние наступит сегодня в 21:26 по московскому времени, при этом естественный спутник Земли приблизится к нашей планете на 360 тыс км при среднем расстоянии 384 тыс км. Из-за приближения лунный диск будет на 6% больше, чем обычно, и на 16% ярче.

Сегодняшнее явление будет сезонной голубой Луной – так называют полнолуние, которое происходит за месяц до солнцестояния или равноденствия, то есть приходится на 19-24 числа февраля, мая, августа или ноября. При этом название не имеет никакого отношения к цвету небесного светила. Появилось оно еще в XIX веке и, вероятно, связано с английским фразеологизмом once in a Blue Moon, схожего по значению с русским «после дождичка в четверг» – то есть обозначает событие, которое случается крайне редко или вообще никогда.

Бывает и календарная голубая Луна – так называют второе полнолуние, случившееся в течение одного календарного месяца.

Отметим, что в последнее время голубая Луна фиксируется все чаще. Так, если раньше это явление происходило один раз в 2 – 3 года, то, например, в 2023 году было сразу две голубых Луны – в марте и августе. И вот теперь оно повторяется менее чем через год.

Нередки и суперлуния. Так, до конца 2024 года должно произойти четыре таких события: 19 августа, 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

А вот сочетание суперлуний и голубых лун случается раз в 10-20 лет. Следующая пара таких лун ожидается в 2037 году.

Челябинск, Софья Артемьева

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