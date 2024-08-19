В Златоусте срочно укрепляют дно и стенки отводного канала Айского водохранилища – есть риск затопления

В Златоусте проводятся срочные работы по укреплению дна и стенок отводного канала Айского водохранилища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате длительных и обильных осадков уровень воды в водохранилище достиг отметки 383 см, превысив максимальный уровень весеннего паводка на 33 см. Это привело к разрушению временного отводного канала. В связи с этим на Айском ГТС с 17 августа введен режем ЧС.

В случае промыва верхней ряжевой стенки канала и сброса воды из водохранилища в зоне подтопления могут оказаться 35 жилых домов с населением более 2 тысяч человек. Еще 60 тысяч жителей могут остаться без воды. Режима ЧС позволяет администрации округа провести ремонт в ускоренные сроки.

«В районе Айского гидротехнического сооружения продолжаются работы по укреплению дна и стенок обводного канала. Подрядчики «наращивают» их высоту скальным грунтом. Работы ведутся с привлечением спецтехники и проходят штатно.



Напомним, что из-за длительных обильных осадков наблюдалось постепенное углубление русла обводного канала. Это прогнозируемая ситуация, поэтому, как только потребовалось, были приняты все необходимые меры.



Обращаем внимание жителей, что дамба в порядке. Опасности подтопления, а также прекращения подачи питьевой воды потребителям, нет. Ситуация находится на контроле», – заявили в мэрии.

Златоуст, Ольга Арсентьева

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