Доменные печи Магнитки подключили к искусственному интеллекту

На ММК искусственный интеллект следит за работой доменных печей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК запустили в промышленную эксплуатацию цифровое решение на базе модели машинного обучения, которое помогает специалистам управлять подачей кислорода в доменную печь. Система выдает рекомендации по уровню кислорода в горячем дутье, что позволяет оптимизировать ход печи при производстве чугуна.

До недавних пор специалист, управляющий доменным процессом, опирался в принятии решений исключительно на показания дискретных данных. Однако их значения могут быть некорректными в меняющихся условиях, что может привести к ошибочным рекомендациям системы-советчика. Теперь рекомендуемые параметры газодинамики выдает искусственный интеллект, обученный на исторических данных.

«Специалисты ММК-Информсервис разработали для нас динамическую математическую модель, которая в онлайн-формате анализирует параметры газодинамического режима и результаты лабораторных замеров содержания кислорода. Точность системы – 90%. Это позволяет нашим специалистам эффективно контролировать процесс выплавки чугуна и достигать более высоких показателей процесса», – говорит начальник доменного цеха ПАО «ММК» Александр Павлов.

Данные, полученные в математической модели, отображаются на мнемосхемах доменных печей № 6, 9, 10, в системах-советчиках, а также на автоматизированных рабочих местах специалистов. Цифровое решение используется как инструмент для исключения случаев некорректной работы датчиков, повышения точности их показаний и, как следствие, качества принимаемых решений в процессе выплавки чугуна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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