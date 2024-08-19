В Челябинской области перевернулся минивэн из Казахстана. Один погиб, пятеро пострадали

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на южноуральской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла в ночь на понедельник, 19 августа, в Еткульском районе.

В 03:40 на 42 километре автодороги «Челябинск – Троицк – Казахастан» 29-летний водитель автомобиля «Toyota Alphard», по предварительным данным, не справился с управлением. Минивэн вылетел на встречную полосу и перевернулся.

В результате ДТП водитель машины и пассажиры: 10-летний мальчик, 20-летний юноша, 74-летняя женщина, 47-летняя женщина, получили телесные повреждения. В настоящее время они находятся в больнице. Еще одна пассажирка, женщина 60 лет от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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