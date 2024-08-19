В Миассе из кранов третий месяц льется черная вода

Жители Миасса заявили, что из их кранов с начала лета течет черная вода. О проблеме они рассказали в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

«Вот уже третий месяц в Миассе продолжается вопиющая ситуация с качеством подаваемой воды. Поставщик – ИБК Сервис. Мы, жители дома по проспекту Макеева-82г, безуспешно пытаемся решить эту проблему. Вода абсолютно непригодна для использования, умолчим уже об употреблении ее в пищу, речь об этом давно не идет. Вода непригодна даже для мытья рук, посуды и прочих гигиенических процедур», – заявили горожане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители обращались во всевозможные инстанции, но ситуация не меняется с июня, несмотря на то, что регулярно оплачивают коммунальные услуги. По их словам, аналогичная проблема отмечается микрорайонах «О», «М», «Н» Машгородка.

Официальные лица ни их обращение пока не отреагировали.

Миасс, Ольга Арсентьева

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