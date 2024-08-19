Южноуральцы завоевали восемь медалей Чемпионата России по легкой атлетике

Южноуральские легкоатлеты вернулись домой с восемью медалями чемпионата России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, главный турнир легкоатлетического сезона в России прошел в Екатеринбурге с 15 по 18 августа.

Представители Челябинской области завоевали 8 медалей различного достоинства.

Наталья Комбарова стала второй на дистанциях 100 и 200 метров. Также серебряные награды завоевали Василий Мизинов – в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров, Тимур Моргунов – в прыжках с шестом, Никита Павлов – в беге на 10 тысяч метров.

Бронзовые медали – у Кристины Любушкиной (спортивная ходьба на 10 тысяч метров), Никита Анищенков (прыжки в высоту) и Артемий Никитин (бег на 800 метров

Напомним, уже 23 августа Златоуст впервые примет соревнования по прыжкам в высоту и с шестом – «Королева спорта. Финал серии Высота».

Зрители и болельщики смогут увидеть звезд легкой атлетики, а также послушать выступление хэдлайнера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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