180 южноуральцев, пострадавших от наводнения, заявили об отказе властей им помочь

На отказ в компенсации ущерба от подтоплений пожаловались 180 жителей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прокуратуру и следственный комитет переданы обращения 180 жителей Челябинской области, пострадавших от затоплений и не получивших никаких выплат и компенсаций. Об этом сообщил один из депутатов Государственной думы.

«Эти обращения мы получили всего за один день, и они продолжают поступать в наши приемные буквально пачками, – рассказал парламентарий. – Люди жалуются на то, что комиссии по признанию домов пострадавшими фактически работают только на отказ; их работа непрозрачна; до кого-то комиссии так и не дошли; органы соцзащиты вместо помощи фактически устранились от взаимодействия с гражданами; «горячие линии» не работают; придумываются любые надуманные предлоги, чтобы людям не платить».

Несмотря на отчеты региональных властей, 180 человек только за один день заявили об отказе им в помощи. «Это значит, что механизм помощи гражданам в регионе сбоит системно, что его заклинило, и что пора возбуждать дела о халатности и бездействии должностных лиц», – подчеркивает депутат.

Напомним, ранее в правительстве Челябинской области заявили о начале выплат пострадавшим от наводнений конца июля – начала августа. Южноуральцам обещали выплату материальной помощи в 20 тысяч рублей человека, компенсации утраченного имущества – 75 тысяч рублей на человека в случае частичной утраты и по 150 тысяч – при полной. Также чиновники обещали возместить ущерб, нанесенный жилью южноуральцев. Однако зачастую на выплаты могут рассчитывать жители лишь тех территорий, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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