В Челябинске на три дня возобновят движение трамваев из центра на ЧТЗ

На ремонтируемом участке в Челябинске временно возобновляется движение трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 20 до 22 августа будет возобновлено движение трамваев с пассажирами по маршрутам №15, №18, №22 на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького для проведения обкатки новых трамвайных путей.

Трамваи будут направлены:

№15 – ЧГРЭС – Победы – Горького – ЧТЗ;

№18, №22 – Чистопольская – Карла Маркса – Автовокзал.

«После обкатки трамвайных путей, движение будет закрыто для проведения выправки и поднятия путей, подбивки шпал, асфальтировки переезда», – сообщили в ведомстве.

Об изменении режима движения трамваев будет сообщено дополнительно.

Напомним, движение на данном участке было закрыто вечером 18 августа. Возобновить его в полном объеме планируется в 23 часа 28 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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