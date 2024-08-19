В отношении медиков больницы в Магнитогорске возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в больнице Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено после обнаружения в социальных сетях публикации дочери жительницы Магнитогорска.

По словам женщины ее мать перенесла тяжелое инфекционное заболевание и так и не смогла после него восстановиться. Однако после этого медики одной из городских больниц не торопятся оказывать ей медицинскую помощь. Затянули врачи и с оформлением ей инвалидности.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – заявили представители силового ведомства.

В настоящее время следователем регионального СКР запрошена медицинская документация, допрошена дочь пациентки, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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