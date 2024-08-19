Челябинцам расскажут о земляках, сражавшихся на фронтах Первой мировой

В челябинском музее откроют экспозицию, посвященную Первой мировой войне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исторического музея Южного Урала, выставка «Незабытая война» приурочена к 110-летию с начала Первой мировой войны и будет рассказывать о южноуральцах, воевавших в Европе в начале XX века.

«В экспозиции будут очень редкие предметы, которые до сих пор хранили в фондах и не показывали публике. Увидеть их челябинцы смогут уже 20 августа, – рассказали представители музея. – Выпущенные в годы Великой войны настенные карты военно-политических блоков, подшивки журналов 1915-16 годов, газетные статьи с рисунками, планами боевых действий и новостями с фронтов – все эти материалы впервые представят как в оригинальном виде, так и в цифровом, чтобы разглядеть детали».

На выставке будет большой раздел с фотографиями южноуральцев-участников Первой мировой войны, а также снимки военных действий с европейских фронтов – более 70 ранее не опубликованных кадров покажут на большом экране.

Музей покажет награды Российской империи и её противников, например, – медали Австро-Венгрии, Румынии. «Хранители фондов отмечают, что в нашей стране наградные знаки тогда делали из благородных металлов – золота, серебра, платины, – а в европейских державах использовали материалы попроще, тот же цинк. Из-за нехватки железа», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Также на выставке будут представлены благотворительные жетоны, самодельные солдатские зажигалки из гильз от патронов, смятые алюминиевые фляжки, форма уральского казака начала прошлого века, медицинские инструменты Первой мировой войны, поясная бляшка с двуглавым орлом и печать казачьего атамана станицы Еткульской, все казаки которой ушли на фронт в 1914 году.

Кроме того, будут представлены письма известного челябинского художника Игнатия Вандышева. Еще один челябинец, принимавший участие в европейских сражениях, это военный врач Иосиф Шмирер, а также его жена, работавшая медсестрой. Большой архив их семьи включает книги и конспекты лекций, написанные доктором от руки, фотографии и документы.

Свое место на экспозиции найдет оружие. В витринах лежат штык от винтовки Мосина, драгунская шашка образца 1896 года, офицерский кортик 1914 года, изготовленный на Златоустовской оружейной фабрике. А также восточный кинжал Ижевского завода, случайно найденный в поселке Лазурном на чердаке дома.

«По свидетельствам историков, после Октябрьской революции люди стали прятать все, что было связано с участием в Первой мировой войне, а многие просто закапывали свои награды в землю, – рассказали представители музея. – Некоторые предметы, относящиеся к той войне, поступили в музей еще при первом директоре Иване Горохове. При советской власти он скрывал эти «опасные» вещи и старался их наличие не афишировать. Поэтому многие удивительные экспонаты выставки «Незабытая война», так долго хранившиеся в запасниках, горожане увидят впервые».

Выставка «Незабытая война» откроется 20 августа и будет работать до 29 сентября в Восточной башне музея.

Челябинск, Виктор Елисеев

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