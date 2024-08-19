В Челябинске снова закроют один из железнодорожных переездов

ОАО «РЖД» вновь закрывает железнодорожный переезд в Чурилово.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей с 20 часов вторника, 20 августа, до 11 часов 21 августа будет закрыто движение на переездах 2109 км станции Чурилово.

На время закрытия объезд участка будет осуществляться по улице Линейной.

Водителей просят быть внимательными и учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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