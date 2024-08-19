В Челябинске изменят маршрут два троллейбуса

Троллейбусы №7 и №17 в Челябинске временно изменят свои маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», продолжается модернизация троллейбусной инфраструктуры.

С 21 часа 19 августа до 20 сентября работу будут проводиться по Свердловскому тракту от Комсомольского проспекта до Черкасской. До 8 сентября – по улицам: Энгельса, Труда, Братьев Кашириных от проспекта Ленина до перекрестка Братьев Кашириных с Чайковского.

Троллейбусы двух маршрутов направят:

№7 – АМЗ – ДС «Юность»;

№17 – Парк Гагарина – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молдавская.

Челябинск, Виктор Елисеев

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