В Челябинске изменят маршрут два троллейбуса

Троллейбусы №7 и №17 в Челябинске временно изменят свои маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», продолжается модернизация троллейбусной инфраструктуры.
С 21 часа 19 августа до 20 сентября работу будут проводиться по Свердловскому тракту от Комсомольского проспекта до Черкасской. До 8 сентября – по улицам: Энгельса, Труда, Братьев Кашириных от проспекта Ленина до перекрестка Братьев Кашириных с Чайковского.
Троллейбусы двух маршрутов направят:
№7 – АМЗ – ДС «Юность»;
№17 – Парк Гагарина – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молдавская.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»