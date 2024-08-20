20 августа ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Громкое чтение в рамках проекта «Читательский дневник на 5!» Чтение художественных произведений, рекомендованных к прочтению школьной программой для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)