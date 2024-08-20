20 августа ожидаются следующие события – Челябинск

20.08.2024, вторник
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08:00 Челябинск – Обследование в рамках диспансеризации сразу после донации (Челябинская областная станция переливания крови, ул. Воровского, 68)
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11:00 Челябинск – Знакомство и набор новой команды в проект «Цифровые волонтеры» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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14:00 Челябинск – Открытые занятия по баскетболу (Парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Игровая программа «День рождения Чебурашки» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)
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14:00 Челябинск – Квиз «Я люблю Stray kids» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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14:00 Челябинск – Проект «Электронный гражданин»: занятие «Электронный билет: онлайн-регистрация на автобус, поезд, самолет» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Инклюзивная игротека (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)
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15:00 Челябинск – Громкое чтение в рамках проекта «Читательский дневник на 5!» Чтение художественных произведений, рекомендованных к прочтению школьной программой для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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16:00 Челябинск – Семинар «Как совмещать бизнес и материнство» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110к1, 2-й этаж)
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16:00 Челябинск – Просмотр отрывков семейного фильма «Чебурашка» и создание подделки «Чебурашка» ко дню рождения Чебурашки (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)
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17:00 Челябинск – Лекция «Забытая война, незабываемый фронт?» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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17:30 Челябинск – Обсуждение романа Милорада Павича «Хазарский словарь» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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18:00 Челябинск – Торжественное открытие II областного фестиваля-конкурса патриотической песни «Уральская земля 2024» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летняя эстрада)
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