В центре Челябинска вандалы продолжают уничтожать цветочные композиции

В мэрии Челябинска заявили о новых актах вандализма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, очередные случаи вандализма на улицах областного центра фиксируют сотрудники «Горзеленхоза».

Так, в районе Алого поля на Свердловском проспекте неизвестные подожгли кашпо с цветами. В результате значительная часть сосуда попросту расплавилась. Земля высыпалась вместе с посаженными в нее цветами.

Еще один объект, подвергшийся нападению вандалов, располагается недалеко от мэрии и драматического театра. Здесь кто-то из горожан оборвал высаженный в специальные «вазы» вьюнок, бросив его тут же на землю.

Отметим, что это далеко не первое нападение, совершенное неизвестными на цветочные композиции в Челябинске.

Впрочем, сотрудники «Горзеленстроя» явно поспешили с обощениями, обвинив в произошедшем чуть ли не всех челябинцев и заявив: «не готовы наши жители еще к красоте».

Челябинск, Виктор Елисеев

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