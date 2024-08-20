Погода заставила изменить маршрут забега за облака в нацпарке Таганай

В национальном парке «Таганай» изменили маршрут самой длинной трассы акции «Забег за облака».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29-й горный марафон намечен на 24 августа. Для него подготовлены три традиционные длинные дистанции – 12 км, 30 км и 42 км, две короткие – Fun Run на 1178 м и детская на 500 м.

В этом году был разработан и новый ультра-маршрут «ТрансТаганай»: кольцевая 67-километровая гонка должна была пройти по самым «вкусным " местам национального парка с подъемами на вершины Монблан, Ицыл, Дальний Таганай и Круглица.

Однако погода внесла свои коррективы, и ради безопасности участников маршрут изменили, сократив до 58 км. «Но даже «укороченная» трасса не станет проще, – заявили организаторы забега. – К марафонскому кругу прибавится 16-километровая «петля», охватывающая Киалимский кордон, горы Ицыл и Дальний Таганай, а набор высоты составит 2200 метров».

Добавим, что на самый длинный маршрут завились около двух десятков спортсменов из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Сургута и Санкт-Петербурга.

Челябинск, Софья Артемьева

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