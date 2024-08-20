В Челябинске задержали афериста, обманувшего хозяев 17 магазинов

Челябинские полицейские задержали жителя Башкирии, подозреваемого в совершении 17 эпизодов мошенничества.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Центральный» в столице Южного Урала обратились местные жители, сообщив о хищениях денег злоумышленником.
По словам южноуральцев, с ними по телефону связывался мужчина с предложением продлить обслуживание кассового оборудования. Но после оплаты услуг, звонивший пропадал.
Оперуполномоченные оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску в ходе расследования выяснили, что к обману причастен 21-летний житель Башкирии. Выехав в соседний регион, оперативники задержали злоумышленника.
Возбуждены уголовные дела.
Челябинск, Виктор Елисеев
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