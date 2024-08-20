На Южном Урале ускоряется инфляция

В Челябинской области зафиксировали ускорение инфляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в июле текущего года годовая инфляция в регионе выросла до 7,5% после 7,03% в июне.

«Ускорение годового роста цен в регионе преимущественно обусловлено индексацией тарифов на коммунальные услуги и переносом в конечные цены непродовольственных товаров растущих издержек производителей и поставщиков на фоне повышенного спроса», – отмечают представители регулятора.

Так, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июле снизился до 7,62% после 8,69% в июне. Такая ценовая динамика в основном связана с укреплением рубля и расширением предложения ряда продуктов питания.

Например, замедлился годовой рост цен на груши, виноград, бананы и яблоки, а цитрусовые и морковь стали дешевле, чем год назад. Помимо этого, в годовой динамике цен на плодоовощную продукцию отразился статистический эффект высокой базы июля прошлого года, когда ряд ввозимых в регион импортных фруктов и овощей заметно подорожал из-за ослабления рубля.

В связи с ростом производства тепличных овощей в целом по стране увеличилось предложение томатов в торговых сетях. Как результат – цены на помидоры в июле в годовом сопоставлении росли не так сильно, как месяцем ранее. А наращивание производства мяса сельхозпроизводителями привело к замедлению годового роста цен на свинину, говядину, куриное мясо и продукты их переработки (колбасные изделия, фарш, пельмени и манты).

Наконец, в регионе возросли объемы выпуска куриных яиц. Как следствие, эта продукция в июле в годовом выражении дорожала медленнее, чем в июне.

Цены на непродовольственные товары в июле выросли на 3,75% год к году, в июне – на 3,66%.

«В июле этого года выросли биржевые цены на сжиженный углеводородный газ. Кроме того, в условиях роста деловой активности в регионе наблюдался повышенный спрос на газ для эксплуатации личного, общественного и грузового транспорта. Как результат – газовое топливо в июле подорожало, что привело к замедлению его удешевления в годовом сопоставлении», – констатировали в ЦБ.

Сохранение потребительского спроса на высоком уровне позволило производителям и поставщикам ряда товаров более активно переносить в конечные цены растущие издержки на логистику, оплату труда, а также на материалы и комплектующие. В частности, это привело к тому, что отдельные бытовые электротовары в июле в годовом выражении дешевели не так сильно, как в июне.

А вот годовой рост цен на услуги в июле ускорился до 11,83% после 8,97% в июне.

Основной вклад в ускорение внесла более высокая, чем обычно, индексация тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года. При этом в июле 2023 года тарифы не пересматривались из-за переноса индексации на декабрь 2022 года. В результате годовой рост цен на услуги ЖКХ в июле этого года заметно ускорился.

Годовая инфляция в России в целом выросла до 9,13%. Основная причина увеличения текущего роста цен – также более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов. Кроме того, ускорился рост цен на нефтепродукты, а цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в это время года.

Высокое инфляционное давление формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства, отмечают в ЦБ. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, уверены представители регулятора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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