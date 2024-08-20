российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 августа 2024, 14:27 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Молодая уралочка отдала почти полмиллиона рублей неизвестным, предложившим заработать на лайках

Жительница Чебаркульского района, пытаясь заработать на лайках, лишилась почти полумиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 19-летняя девушка получила предложение о дистанционном способе работы в чате одного из мессенджеров. За работу ей пообещали от 3 до 9 тысяч рублей в день.

За первые лайки девушка получила 360 рублей. Далее ей предложили увеличить заработок и начать выкупать товары. Несколько раз уралочке удалось вывести на свою банковскую карту заработанные деньги – порядка 15 тысяч рублей. Затем требования работодателей стали возрастать, как и рекомендуемые к пополнению счета суммы.

По требованию собеседников девушка стала вкладывать деньги в бизнес: она сделала несколько переводов на 100 и 200 тысяч рублей, за неделю отправив на карты злоумышленников более 460 тысяч рублей. Деньги брала с кредитных карт, принадлежащих ей и ее супругу. Когда у местной жительницы потребовали очередной перевод, девушка поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют соискателям дистанционной работы проявлять рассудительность и быть осторожными в поисках вакансий. «Если работодатель требует вложения собственных ваших финансовых средств в выполняемую работу – это повод насторожиться и отказаться от дальнейшего общения. Также обращайте внимание на правильность написания адресов сайтов и поинтересуйтесь отзывами о предлагаемой работе в сети Интернет», – советуют полицейские.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,