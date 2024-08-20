Молодая уралочка отдала почти полмиллиона рублей неизвестным, предложившим заработать на лайках

Жительница Чебаркульского района, пытаясь заработать на лайках, лишилась почти полумиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 19-летняя девушка получила предложение о дистанционном способе работы в чате одного из мессенджеров. За работу ей пообещали от 3 до 9 тысяч рублей в день.

За первые лайки девушка получила 360 рублей. Далее ей предложили увеличить заработок и начать выкупать товары. Несколько раз уралочке удалось вывести на свою банковскую карту заработанные деньги – порядка 15 тысяч рублей. Затем требования работодателей стали возрастать, как и рекомендуемые к пополнению счета суммы.

По требованию собеседников девушка стала вкладывать деньги в бизнес: она сделала несколько переводов на 100 и 200 тысяч рублей, за неделю отправив на карты злоумышленников более 460 тысяч рублей. Деньги брала с кредитных карт, принадлежащих ей и ее супругу. Когда у местной жительницы потребовали очередной перевод, девушка поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют соискателям дистанционной работы проявлять рассудительность и быть осторожными в поисках вакансий. «Если работодатель требует вложения собственных ваших финансовых средств в выполняемую работу – это повод насторожиться и отказаться от дальнейшего общения. Также обращайте внимание на правильность написания адресов сайтов и поинтересуйтесь отзывами о предлагаемой работе в сети Интернет», – советуют полицейские.

Челябинск, Виктор Елисеев

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