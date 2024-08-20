На Южный Урал обрушатся ливни и град

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 21 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град.

Южноуральцев призывают соблюдать меры личной безопасности.

По информации Челябинского гидрометцентра, дожди продлятся в регионе до конца недели. По расчетам синоптиков, в четверг, 22 августа, их интенсивности снизится до умеренной, а в пятницу дожди ожидаются уже кратковременные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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