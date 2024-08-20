Челябинский театр драмы вернется на прежнюю сцену в октябре

В академическом театре драмы рассказали, какой спектакль челябинцы увидят первым на обновленной сцене.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского академического театра драмы, в октябре текущего года театр вновь откроет двери для зрителей после масштабного ремонта.

«После двух лет гастролей по другим площадкам мы возвращаемся на свою родную обновленную сцену! Нам радостно и немного волнительно – театр перешагнул в будущее и закрыл страницу ремонта! Благодарим всех, кто вложил в это дело силы, душу, знания и каждый день приближал нас к возращению на свою сцену», рассказали представители театра.

Открытие состоится 10 октября премьерой – постановкой бессмертного «Короля Лира» (в главной роли – народный артист России Борис Петров).

Кроме того, в октябре на большой сцене челябинцы и гости города смогут увидеть спектакли, которые по техническим причинам труппа не могла представлять на других площадках: «Старший сын» и «Продавец дождя». Также в октябре на обновленную сцену театра вернутся постановки: «Номер 6», «Царский подарок», «Королевские игры», «Бешеные деньги», «Леди на день», «Время женщин», «Женитьба», «Странная миссис Сэвидж». А полюбившаяся многим комедия «Out of order, или Тринадцатый номер» предстанет в новых декорациях.

На малой сцене южноуральцев ждут «Девичник», «Андреева ночь», «Под одной крышей», «Мой блистательный развод», «Сейчас или никогда», «Убийца», «Демоны», «Пять вечеров».

Напомним, ремонт Челябинского театра драмы начался в 2021 году. В конце 2022 года он был закрыт для зрителей, а труппа временно перешла на другие площадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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