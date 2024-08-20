В центре Челябинска частично закрыли движение

На улице 3-го Интернационала в Челябинске ограничено движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.

«20 и 21 августа частично ограничено движение по правой полосе проезжей части по улице 3-го Интернационала в районе домов №70 и №71 при движении в сторону улицы Труда», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать временные ограничения и планировать свой маршрут заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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