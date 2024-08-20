В Ленинском районе Челябинска из-за обвала грунта закрыли движение трамваев

В Челябинске закрыли движение трамваев в Ленинский район.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», движение электротранспорта закрыли сегодня, 20 августа, из-за ЧП во время ремонтных работ.

«Закрыто движение трамваев в Ленинский район, – уточнили представители перевозчика. – Гагарина – Руставели, при проведении работ обвал грунта, опора пришла в движение, наклонилась. Движение организовано из города до Харлова».

Напомним, с сегодняшнего дня было временно возобновлено движение электротранспорта из центра в Ленинский район. Продлиться возобновление должно было до 22 августа. Возобновить движение в полном объеме планировалось в 23 часа 28 сентября.

Вместе с ремонтом трамвайных путей в настоящее время на перекрестке улиц Гагарина и Руставели проводятся работы по ремонту теплотрассы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube