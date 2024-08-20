В Ленинском районе Челябинска из-за обвала грунта закрыли движение трамваев

В Челябинске закрыли движение трамваев в Ленинский район.
Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», движение электротранспорта закрыли сегодня, 20 августа, из-за ЧП во время ремонтных работ.
«Закрыто движение трамваев в Ленинский район, – уточнили представители перевозчика. – Гагарина – Руставели, при проведении работ обвал грунта, опора пришла в движение, наклонилась. Движение организовано из города до Харлова».
Напомним, с сегодняшнего дня было временно возобновлено движение электротранспорта из центра в Ленинский район. Продлиться возобновление должно было до 22 августа. Возобновить движение в полном объеме планировалось в 23 часа 28 сентября.
Вместе с ремонтом трамвайных путей в настоящее время на перекрестке улиц Гагарина и Руставели проводятся работы по ремонту теплотрассы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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