В Металлургическом районе Челябинска на месяц ограничили движение авто на двух улицах

На улицах Обухова и Богдана Хмельницкого в Челябинске на месяц ограничено движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением земляных работ на инженерных сетях с 20 августа по 20 сентября частично ограничено движение по крайней правой полосе проезжей части:

по улице Обухова – от дома №10 до дома №4;

по улице Богдана Хмельницкого – от улицы Румянцева до улицы Сталеваров в оба направления.

Кроме того, с завтрашнего дня, 21 августа, будет полностью закрыто движение транспорта по улице Дегтярева в районе домов №15 и №13 по улице Трудовой. Ограничения будут действовать до 25 августа включительно.

Водителей просят учитывать временные ограничения и планировать свой маршрут заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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