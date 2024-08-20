В отношении чиновников минздрава Челябинской области возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о необеспечении необходимым лекарственным препаратом детей с инвалидностью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, поводом послужили многочисленные жалобы южноуральцев в социальных сетях, рассказавших о ненадлежащем обеспечении их детей, страдающих тяжелым генетическим заболеванием, жизненно важным лекарственным препаратом.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дел по признакам халатности.

В ходе предварительного следствия силовики выяснили, что чиновники министерства здравоохранения Челябинской области после выделения из регионального бюджета средств на приобретение лекарства для детей, страдающих муковисцидозом, «не предприняли достаточных мер» для его покупки. При этом они прекрасно знали, что больные дети являются федеральными льготниками и включены в регистр лиц, больных муковисцидозом (кистозный фиброз) и иными заболеваниями, предусматривающими обеспечение медицинским препаратом.

В итоге чиновники существенно нарушили права и законные интересы детей-инвалидов.

В настоящее время следователем СК России запрошена необходимая документация, проводятся допросы должностных лиц министерства, родителей больных детей, выполняются другие следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших случившемуся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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