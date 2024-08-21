21 августа ожидаются следующие события – Челябинск

21.08.2024, среда
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10:00 Челябинск – Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2024» (ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)
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11:00 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийского молодежного патриотического форума городов трудовой доблести «Челябинск – ДНР. Герои Танкограда. Путь к Победе» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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11:00 Челябинск – Литературно-игровая программа «Вас ждут приключения на острове чтения» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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12:00 Челябинск – Игра «Домовой», где участники в игровой форме смогут получить навыки управления своими расходами за ЖКУ (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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12:00 Челябинск – II областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Уральская земля 2024»: конкурсные прослушивания (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летняя эстрада)
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12:00 Челябинск – Викторина «Винни-Пух и все, все, все» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а) (по записи) (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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14:00 Челябинск – Открытые занятия по баскетболу (Парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Букет ромашек» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)
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14:30 Челябинск – Церемония открытия XXX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2024» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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15:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОк» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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16:00 Челябинск – Интерактивная игра «Цвета России» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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18:00 Челябинск – Семинар на тему «Расчет и перерасчет жилищно-коммунальных услуг» от Госжилинспекции (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а, 1-й этаж, актовый зал)
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19:00 Челябинск – Всероссийский молодежный патриотический форум городов трудовой доблести «Челябинск – ДНР. Герои Танкограда. Путь к Победе» (КРК «Мегаполис», пр. Свердловский, 51а)
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19:30 Челябинск – Открытое занятие по спортивной гимнастике (ул. Масленникова, 17а)
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