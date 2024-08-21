Около 500 домов в Челябинске остаются без горячей воды сверх срока

Челябинцам рассказали, как выставляют счета за горячее водоснабжение за время опрессовки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», жители более 600 многоквартирных домов Челябинска остаются без горячей воды.

147 домов в Тракторозаводском районе областного центра отключены в связи с последним этапом гидравлических испытаний. Остальные – из-за аварий и ремонтов на внешних и внутренних сетях.

Узнать причину отключения можно в управляющей компании или на официальном сайте «УСТЭК-Челябинск» в разделе «Потребителям» – «Временное ограничение теплоснабжения», уточнили представители компании.

Как в этот период производятся начисления за ГВС, рассказали в «Уралэнергосбыт», являющемся агентом по сбыту тепловой энергии «УСТЭК-Челябинск».

Если в квартире установлены индивидуальные приборы учета горячего водоснабжения, расчет производится по фактическим показаниям. В этот период важно перекрыть кран на трубе с горячей водой, напоминают в расчетном центре.

В квартирах, не оборудованных индивидуальными приборами учета, размер платы снижается до объема предоставленной коммунальной услуги. Норматив подогрева воды – 0,212 Гигокалории на человека. Из расчета, что горячего водоснабжения нет 2 недели (нормативный срок), оплата на одного человека составит 203 рубля 44 копейки.

Если гидравлические испытания проходили в период после 23 числа, перерасчет за оставшиеся дни будет учтен в квитанции следующего месяца. Например, в квитанции за август будет отражен перерасчет за период отключений с 24 июля по 23 августа.

В случаях, если горячее водоснабжение отсутствует более 14 суток, производится перерасчет за каждый час превышения допустимого перерыва подачи горячей воды на 0,15%. Сумма перерасчета также указывается в квитанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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