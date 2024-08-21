В Челябинской области построят АЭС

АЭС в Челябинской области планируют запустить в конце 2030-х годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство 11 новых больших и малых атомных станций анонсировано в проекте «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», вынесенном на общественное обсуждение вчера, 20 августа.

По расчетам авторов документа, к 2036 году установленная мощность АЭС в России достигнет 34 тысяч 576 МВт (12,3% от общей установленной мощности электростанций страны). К 2042 году толя атомной электроэнергии достигнет 15,9% (45 тысяч 841 МВт).

Согласно приложениям к проекту, новые АЭС должны быть построены в Ростовской, Свердловской, Челябинской, Томской областях, в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО, Республике Саха (Якутия).

На Южном Урале атомную электростанцию общей мощностью 2 тысячи 510 МВт планируется запустить в 2039-2040 годах.

Напомним, в Челябинской области уже пытались построить атомную электростанцию. Южно-Уральская АЭС должна была появиться в 140 километрах от Челябинска. Подготовку к строительству начали в конце 1980-х годов. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС в СССР развернулось широкое движение, выступавшее против дальнейшего строительства атомных электростанций. Не обошло оно и Южный Урал, жители которого выступили категорически против возведения АЭС.

Впрочем, развал Советского Союза и тяжелейший экономический кризис первой половины 1990-х снял вопрос о строительстве АЭС. Хотя в 2000-е годы и в «Росатоме», и в областном правительстве периодически возвращались к вопросу развития в регионе атомной генерации. Так, в середине 2010-х годов появилась информация о возможном возобновлении строительства Южно-Уральской АЭС. А в 2019 году в госкорпорации рассматривали возможность размещения в Челябинской области атомной станции малой мощности.

О возврате к планам строительства АЭС на Южном Урале руководство Росатома заявило год назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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