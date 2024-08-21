Каждая десятая партия фруктов, ввозимая в Челябинскую область, заражена

Россельхознадзор выявляет вредителей в каждой десятой поступающей на территорию Челябинской области партии фруктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала августа текущего года на территорию Челябинской области поступило 265 партий импортной продукции растительного происхождения: 4,7 тысячи тонн плодоовощной продукции, бахчевых культур, муки и солода, 557,8 тысяч штук цветочной продукции.

Подкарантинная продукция ввезена на территорию Южного Урала из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Китая и Индии.

Во время лабораторных исследований выявлено 29 случаев заражения продукции карантинными объектами: в 3 случаях на персиках и нектаринах (10,3 тонны) обнаружена восточная плодожорка, в 26 случаях на плодах слив, яблок, нектаринов и груш (55 тонн) выявлены карантинные виды щитовок.

Зараженная продукция возвращена поставщику или обеззаражена методом фумигации.

Вся продукция, соответствующая фитосанитарным требованиям, разрешена к реализации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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