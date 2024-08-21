В Карабаше после наводнения жители остались без водоснабжения

Жители Карабаша почти месяц живут без нормального водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Карабаша сидят без качественной воды уже почти месяц – с момента прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом они сообщают в социальных сетях.

По словам горожан, после ЧП, произошедшего 26 июля, воду сначала включали на несколько часов в сутки. Потом водоснабжение могли отключать на двое суток, а в последнее время без воды можно просидеть и трое суток.

При этом, как говорят карабашцы, о полном отключении водоснабжения речи не идет. Так, сегодня, 21 августа, в некоторых домах вода шла из кранов тонкой струйкой. Однако зачастую водоснабжение дают днем: утром и вечером ее нет. К тому же из крана идет, по всей видимости, техническая вода, сетуют горожане.

В городском водоканале наличие проблемы признают. По информации в соцсетях, распространяемой предприятием, сегодня планируется организовать подвоз воды жителям Карабаша.

Челябинск, Виктор Елисеев

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