Два автобусных маршрута в Челябинске переводят на регулируемый тариф

Еще два автобуса в Челябинске уходят с нерегулируемого тарифа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 22 августа переводится на регулируемый тариф автобус №78 «Улицы Мамина – Академика Королева».

9 автобусов малого класса будут ходить каждые 14 минут.

Первый рейс от Мамина – в 05:40, а от Академика Королева в 06:04 – ежедневно.

Последний рейс от Мамина – в 21:33, а от Академика Королева в 20:47 – ежедневно.

С 23 августа на регулируемый тариф переходит автобусный маршрут №72 «ЧМК – Железнодорожный вокзал».

12 автобусов малого класса будут ходить каждые 13-26 минут.

Первый рейс от ЧМК – в 05:40, а от железнодорожного вокзала в 06:06 – ежедневно. Последний рейс от ЧМК – в 21:03, от железнодорожного вокзала в 21:16 – ежедневно.

Челябинцам обещают возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами, а также отображение подвижного состава на «2ГИС» и «Яндекс.Картах».

Обслуживать оба маршрута будет перевозчик ООО Автолайн. Оперативную информацию можно получить по телефонам предприятия: +7 351 230-95-57 (диспетчер), +7 351 723-08-86, +7 351 723-08-87.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortans74.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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