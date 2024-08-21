Подготовка Златоуста к отопительному сезону оказалась под угрозой срыва из-за пертурбаций в мэрии

Жители Златоуста опасаются срыва подготовки к новому отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 22 августа, собрание депутатов Златоуста определится с тем, кто возглавит город. Однако уже сейчас большинство сходится в том, что кресло займет исполняющий обязанности градоначальника Олег Решетников.

И кандидатура будущего мэра вызывает у горожан сомнения.

Напомним, кресло мэра Златоуста освободилось после того, как 27 мая текущего года о своей отставке заявил действующий градоначальник Максим Пекарский. Известие вызвало разную реакцию среди златоустовцев. Часть активных жителей выступили против вынужденного, как они уверяли, ухода главы города и даже обратились к губернатору Челябинской области с требованием оставить чиновника в должности. После этого мэр вновь обратился к горожанам с заверениями, что решение об отставке было «взвешенным» и «пересмотру не подлежит», а также попросил воздержаться от публичных акций.

30 мая врио главы города назначили Олега Сабанова. Однако меньше чем через месяц он уступил пост Олегу Решетникову, пришедшему в мэрию на пост первого замглавы за три дня до этого назначения. Новоявленного управленца связывают с местными бизнесменами, контролирующими компанию «Смарт» и «Златмаш».

Пока чиновники мэрии и некоторые депутаты испытывают серьезные сомнения не только в самостоятельности будущего главы, но и в готовности его занять столь серьезную должность. Так, у Олега Решетникова, отмечают они, фактически нет своей команды. Между тем, соратники предыдущего главы города уже покидают мэрию.

«Ушел куратор экономики Андрей Сюзев, двое его подчиненных, прошедшие обучение в Сколково, – цитирует свой источник, знакомый с ситуацией, «Правда УрФО». – Собирается уходить руководитель управления ЖКХ Андрей Самохвалов, а вместе с ним еще 7 человек. Под вопросом судьба вице-мэра Вячеслава Бобылева, не продлен контракт с директором водоканала. И все это в период подготовки к зиме».

У горожан вызывают сомнения компетенции чиновника. По словам источников, с одном стороны, он успел поработать вице-мэром Златоуста в 2011 году, а до этого около шести лет был первым замглавы Ашинского района. Но о его карьере в течение последующих 13 лет мало что известно. Хотя в мэрию он пришел в текущем году из компании «Смарт».

Кстати, Решетникова часто видят вместе с топ-менеджером компании «Смарт», депутатом Законодательного собрания Челябинской области Олегом Садовских. Предполагается, что именно он лоббировал назначение чиновника и.о. главы города. Теперь же он часто сопровождает и.о. мэра на официальных мероприятиях.

Несмотря на сомнения жителей Златоуста, именно кандидатуру Олега Решетникова поддерживает администрация губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Между тем, проблемы с подготовкой к зиме в городе возникают регулярно: муниципалитет до сих пор остается одним из основных должников газоснабжающей организации в регионе – весной задолженность оценивалась в 1 миллиард рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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