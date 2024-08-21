В Челябинской области пенсионеру уже несколько дней отказывают в госпитализации

Семья южноуральца, у которого отказали ноги, несколько дней не может добиться его госпитализации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с серьезными сложностями в получении медицинской помощи столкнулся 65-летний житель села Бобровка в Троицком районе. Об этом рассказали родственники пенсионера.

По словам дочери южноуральца, 17 августа у мужчины отказали ноги. На дом вызвали скорую помощь. Но медики сказали, что довезти больного могут только до больницы в ближайшем поселке. Если там его не примут, возвращаться домой придется самостоятельно.

Смогут ли они это сделать посреди ночи, пенсионеры не были уверены, и от госпитализации отказались.

Через три дня к мужчине вновь пришли из медучреждения. «Пришла медсестра с направлением на госпитализацию и сказала ожидать скорую с каталкой, так как он вообще не ходит даже при помощи кого-то! – цитирует женщину «Агентство чрезвычайных новостей». – Приехала скорая, сказала: каталки нет. Отец попробовал ползти, но сил не было. Когда он прополз, почти из дома до улицы, она решила из машины достать каталку! Привезли его в отделение, вышел невропатолог, который сказал, что мест нет».

Что делать дальше, родственники не знают: везти мужчину в больницу в Челябинске, уверены они, без направления нет смысла. А его местные врачи не выдали. А в районном медучреждении мест нет.

Тем временем мужчина продолжает испытывать сильную боль. От еды пенсионер отказывается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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