Челябинский областной суд оставил экс-мэра Троицка в СИЗО

Защита бывшего главы Троицка не смогла оспорить продление меры пресечения для своего клиента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отклонил апелляцию адвоката экс-главы Троицка на решение о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражей до 12 октября текущего года.

Напомним, в СИЗО бывший чиновник оказался по обвинению в получении взятки спортинвентарем. Следователи считают, что один из предпринимателей передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей, чтобы без проблем получить разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

В мае текущего года в расследовании появились новые эпизоды. По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года чиновник получил через посредника от директора коммерческой организации 300 тысяч рублей за ускоренное и беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий.

В первой половине августа Центральный районный суд Челябинска продлили бывшему чиновнику срок содержания под стражей до 12 октября.

Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться. Но Челябинский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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